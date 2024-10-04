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Ганчаренко отказал известному клубу из Азербайджана слухи

04 Октября 2024 • 22:48 Комментировать

Ныне свободный белорусский тренер Виктор Ганчаренко отказал известному клубу из Азербайджана. По информации Legalbet, специалиста у руля команды хотели видеть в бакинском «Нефтчи».

Напомним, что слухи связывают Ганчаренко со скорым приходом в нижегородский «Пари НН». Тренер «горожан» Саша Илич не доволен работой в клубе и, по последним новостям, ждёт своей отставки, чтобы получить компенсацию. Отмечалось, что сторона Ганчаренко и сторона «Пари НН» уже ведут переговоры.

Ганчаренко не тренирует никакой клуб с конца прошлого сезона. Тогда его уволили между двумя стыковыми матчами из екатеринбургского «Урала», а после «шмели» вылетели из РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Виктор Ганчаренко
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