Ныне свободный белорусский тренер Виктор Ганчаренко отказал известному клубу из Азербайджана. По информации Legalbet, специалиста у руля команды хотели видеть в бакинском «Нефтчи».

Напомним, что слухи связывают Ганчаренко со скорым приходом в нижегородский «Пари НН». Тренер «горожан» Саша Илич не доволен работой в клубе и, по последним новостям, ждёт своей отставки, чтобы получить компенсацию. Отмечалось, что сторона Ганчаренко и сторона «Пари НН» уже ведут переговоры.

Ганчаренко не тренирует никакой клуб с конца прошлого сезона. Тогда его уволили между двумя стыковыми матчами из екатеринбургского «Урала», а после «шмели» вылетели из РПЛ.