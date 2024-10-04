Илич в ожидании увольнения из «Пари НН», серб хочет покинуть клуб

Сербский главный тренер «Пари НН» Саша Илич находится в ожидании увольнения из клуба.

По информации Legalbet, тренер не получает удовольствия от работы в нижегородской команде. Поэтому ждёт момента увольнения, чтобы забрать полагаемую ему по контракту компенсацию.

Ранее сообщалось, что руководство «Пари НН» видит Виктора Ганчаренко кандидатом на замену Иличу. Стороны клуба и тренера ведут переговоры.

«Пари НН» под руководством Илича по итогу 10 туров текущего сезона РПЛ одержал три победы и раз сыграл вничью, остальные игры коллектив проиграл. В турнирной таблице у команды 11-е место и 10 очков.