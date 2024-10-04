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Ещенко не видит фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»

04 Октября 2024 • 21:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.65 X 4.20 2 5.30
Через 20 ч. 19 мин.

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче столичного клуба с «Ростовом».

«Кто фаворит? Не знаю, тяжело сказать. Покажет результат. Принципиальная ли игра для Карпина? У всех принципиальная игра со «Спартаком», — приводит слова Ещенко портал «РБ Спорт».

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет завтра, 5 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В последнем очном матче «Спартак» разгромил на выезде «Ростов» со счетом 5:1.

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