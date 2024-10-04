Гаджиев рассказал, почему Джикия выбрал «Химки»

Защитника Георгия Джикию долгое время сватали в махачкалинское «Динамо», однако в итоге футболист выбрал для продолжения карьеры подмосковные «Химки». Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему Джикия решил выбрать не его команду.

«Поговорили, посмеялись. Понимаем, что у него там лучше условия, там он ближе к дому. Позвонил мне как джентельмен, переговорил как со старшим другом», - рассказывает Гаджиев для «РБ Спорт».

Напомним, что в середине 2010-х Джикия и Гаджиев вместе работали в «Амкаре». Тогда Джикия и раскрылся под руководством Гаджи Муслимовича, а после уехал в «Спартак».