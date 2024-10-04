​Тарханов: «У ЦСКА налаживается игра»

Авторитетный отечественный специалист Александр Тарханов видит признаки прогресса в игре московского ЦСКА, который не очень уверенно начал сезон и сейчас занимает только пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

- Игра ЦСКА налаживается, но ещё есть кое-какие проблемы. Из топ-5 до зимы они точно не вылетят, до топ-3 отставание серьезное – шесть очков. Важно, как будут играть соперники, - цитирует слова Тарханова «Спорт день за днём».

В следующем туре российского чемпионата ЦСКА предстоит сыграть с земляками из «Динамо», этот матч состоится уже в воскресенье, шестого октября.