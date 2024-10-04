Баста – о Глушакове: «Он наш земляк, его авторитет и опыт сыграют роль на поле»

Василий Вакуленко, рэпер Баста и владелец медийного ростовского СКА высказался о свежем подписании своей команды. Ряды СКА в прошедший четверг пополнил Денис Глушаков.

«Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Я надеюсь, что он будет хорошим примером и стимулом для молодых футболистов», - цитирует Вакуленко телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков продолжает оставаться в заявке подмосковных «Химок» на сезон. Однако от тренировок с командой Денис отстранён по, вероятно, причине конфликта с главным тренером.

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