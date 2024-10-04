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Дзюба рассказал о самом тяжёлом матче в карьере

04 Октября 2024 • 20:24 Комментировать (1)

Форвард «Акрона» Артём Дзюба назвал свой самый сложный матч в карьере. Случилось это почти четыре года назад, когда в сети оказались знаменитые слитые видео футболиста интимного характера. Тогда, 8 ноября 2020 года «Зенит» обыграл дома в рамках РПЛ «Краснодар» со счётом 3:1.

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», - говорит Дзюба в интернет-шоу «Натальная карта».

На данный момент карьеры Дзюба в свои 36 лет выступает за тольяттинский «Акрон», забивает и оформляет голевые передачи за клуб РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
04 Октября 2024 в 20:35
После игры я сильно поплакал...
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ай чё так.. биркова не ацынила? эх.. жаль.. А-ха-ха-ха! )))
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