Дзюба рассказал о самом тяжёлом матче в карьере

Форвард «Акрона» Артём Дзюба назвал свой самый сложный матч в карьере. Случилось это почти четыре года назад, когда в сети оказались знаменитые слитые видео футболиста интимного характера. Тогда, 8 ноября 2020 года «Зенит» обыграл дома в рамках РПЛ «Краснодар» со счётом 3:1.

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», - говорит Дзюба в интернет-шоу «Натальная карта».

На данный момент карьеры Дзюба в свои 36 лет выступает за тольяттинский «Акрон», забивает и оформляет голевые передачи за клуб РПЛ.