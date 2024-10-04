Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: Болельщики «Зенита» должны перестать унижать Соболева

04 Октября 2024 • 20:19 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.28 X 6.00 2 11.50
Через 19 ч. 19 мин.

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об оскорблениях форварда «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

Специалист считает, что Соболеву нужно постараться не отвлекаться на оскорбления со стороны болельщиков.

— Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать Соболева, ведь это уже игрок их клуба, а не «Спартака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Зенит» с августа этого года. В футболке санкт-петербургской команды он появился на поле в пяти матчах, в которых отметился одним забитым голом и одним ассистом.

По итогам десяти туров подопечные Сергея Семака находятся на третьей позиции в РПЛ, набрав 23 очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
20:19
Петржела: Болельщики «Зенита» должны перестать унижать Соболева
18:44
Раскрыты подробности будущего контракта Слишковича с «Оренбургом»
15:38
Башич: «Оренбург» постарается забрать очки у «Зенита»
15:24
Защитник «Зенита» Горшков ответил, следит ли за Лигой чемпионов
13:57
Стало известно, кто порекомендовал «Оренбургу» Слишковича
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
12:32
Соболев отказался от денег ради «Зенита»
11:56
В «Зените» рассказали, зачем купили Соболева
03:58
Ставка и прогноз на матч Зенит — Оренбург чемпионата России — 5 октября 2024
03 Октября
21:50
«Соболеву нужно делать свою работу — играть и забивать» — Рианчо
19:49
Ерохин — о потере Глушенкова: «Любая травма всегда не вовремя» 1
18:16
«Врачебная тайна»: Босс «Зенита» отказался говорить о сроках восстановления Глушенкова
17:39
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Оренбург РПЛ — 5 октября 2024
17:14
Чистяков: «Соболев переживал, но сейчас груз с его плеч упадёт»
17:05
Хомуха ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова 1
16:45
Мостовой уверен, что приведёт «Оренбург» к небывалым успехам
16:21
В агентстве рассказали о состоянии игрока «Зенита» Волкова 1
14:47
Семак оценил «Оренбург»
14:42
Семак: «Поражение – это тоже положительная инъекция» 1
14:36
Семак высказался о травме Глушенкова
14:18
Рыбус включил Глушенкова и Угальде в список лучших игроков РПЛ
14:08
Мостовой готов возглавить «Оренбург» 1
14:02
Появилась информация о сроках восстановления Глушенкова 2
12:20
Раскрыта возможная зарплата Слишковича в «Оренбурге»
12:15
Стало известно, когда Слишкович возглавит «Оренбург»
02 Октября
21:34
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Оренбург чемпионата России – 5 октября 2024
01 Октября
17:49
«Зенит» хотел летом подписать Уткина — агент
17:10
Булыкин: «Пока трансфер Соболева себя не оправдывает»
16:47
«Зенит» обратился в ЭСК после поражения от «Краснодара» - разберут два момента
16:13
Барбоза: «Соболев может стать влиятельной фигурой для «Зенита»
30 Сентября
19:27
Аршавин ответил, для чего «Зенит» взял Соболева 4
17:41
В «Локомотиве» объяснили, почему Тикнизян не перешёл в «Зенит»
14:55
Тарханов: «Зенит» скоро вернёт себе лидерство»
12:56
Непомнящий: «Всё шло к тому, что «Зенит» потеряет лидерство»
29 Сентября
19:17
Сычёв объяснил, как Соболеву изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе
28 Сентября
22:25
Названо условие увольнения Деограсии из «Оренбурга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:00
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2.13 3.55 3.15
Видео
05.10.24 в 16:30
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.25 5.80 10.00
Видео
05.10.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.56 4.20 5.40
Видео
05.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
20:42 · Россия. Премьер-лига
Баста – о Глушакове: «Он наш земляк, его авторитет и опыт сыграют роль на поле»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал о самом тяжёлом матче в карьере 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Болельщики «Зенита» должны перестать унижать Соболева
19:48 · Россия. Премьер-лига
Хлестов — о дебютном голе Жозе: «Это не значит, что он стал лучше»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы Головина стать капитаном «Монако»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Селихов: Сразу было видно, что Жозе — большой мастер
19:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Матч сборной с клубом РПЛ будет интересней, чем игра с командой типа Вьетнама»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов: «Сложнее всего будет остаться на первом месте»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Голкипера признали лучшим игроком сентября в «Зените» официально
18:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин или Станкович: агент Сафонов ответил, кто сильнее
18:44 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты подробности будущего контракта Слишковича с «Оренбургом» слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
Балахнин рассказал, почему «Ростов» может обыграть «Спартак»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: Кирилл Глебов — один из самых быстрых игроков РПЛ»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, в чём игра за «Зенит» сложнее, чем игра за «Балтику»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал о личной задаче в «Ахмате»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Наумов – о Глушакове: «Возраст уже берёт своё, а дважды в одну реку не войти»
17:58 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, были ли предложения по Венделу и Клаудиньо
17:45 · Кубок России
Селихов объяснил, почему ему не нравится новый формат Кубка России
17:40 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Караваев не виноват в пропущенном голе»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» не хватает мужика, который может голову на поле оторвать»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат сделал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Веллитон: Станкович сможет привести «Спартак» к трофею
17:08 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о матче «Зенита» против «Оренбурга»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Давыдов уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»
Все новости