Петржела: Болельщики «Зенита» должны перестать унижать Соболева

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об оскорблениях форварда «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

Специалист считает, что Соболеву нужно постараться не отвлекаться на оскорбления со стороны болельщиков.

— Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать Соболева, ведь это уже игрок их клуба, а не «Спартака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Зенит» с августа этого года. В футболке санкт-петербургской команды он появился на поле в пяти матчах, в которых отметился одним забитым голом и одним ассистом.

По итогам десяти туров подопечные Сергея Семака находятся на третьей позиции в РПЛ, набрав 23 очка.