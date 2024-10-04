Хлестов — о дебютном голе Жозе: «Это не значит, что он стал лучше»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился комментарием об игре форварда «красно-белых» Виллиана Жозе.

«Первый гол, но это не значит, что он стал лучше. Если он будет забивать в каждой игре, то тогда уже поговорим», — цитирует Хлестова Legalbet.

Напомним, 32-летний бразилец перебрался в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. В составе новой команды он появился на поле в восьми матчах, в которых отметился одним голом.

Трудовой договор Жозе со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в четыре миллиона евро.