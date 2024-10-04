Сёмин оценил шансы Головина стать капитаном «Монако»

Александр Головин официально продлил свой контракт с «Монако». Один из старожилов команды связал себя с монегасками соглашением до 2029 года. Знаменитый тренер Юрий Сёмин оценил перспективы Головина стать капитаном клуба.

«Правильное решение для обеих сторон. У него будет стабильность в карьере, не надо изменений, если бы перешел в другой клуб. Всё хорошо, играет в старте, лидер клуба, есть куда прогрессировать. У него есть статус, поэтому если доверят тренер и партнёры, может стать капитаном», - делится Сёмин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что перешёл в «Монако» Головин более шести лет назад, в 2018 году из московского ЦСКА после удачного для себя и сборной России чемпионата мира.

Головин: «Продолжу отдавать все силы ради «Монако»