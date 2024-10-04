Селихов: Сразу было видно, что Жозе — большой мастер

Голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов высказался о дебютном голе форварда Виллиана Жозе.

Напомним, 32-летний нападающий принес победу «Спартаку» в дерби с «Динамо» (3:2), забив прямым ударом со штрафного на 90-й минуте поединка.

«Было ли сразу видно, что он большой мастер? Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь», — приводит слова Селихова Metaratings.

Жозе присоединился к московскому «Спартаку» в летнее трансферное окно, перебравшись из испанского «Бетиса». В футболке «красно-белых» нападающий принял участие в восьми играх во всех турнирах и отметился одним голом.