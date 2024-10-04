Смородская: «Матч сборной с клубом РПЛ будет интересней, чем игра с командой типа Вьетнама»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что, если сборная России в международную паузу сыграет с клубом РПЛ, это будет лучше потенциальной игры с азиатской сборной.

«Надо играть со своими клубами, в сегодняшней ситуации сложно найти достойного соперника. Можно играть и с ЦСКА, и «Динамо», и «Ростовом», с любым клубом РПЛ. Будет интереснее, чем игра со сборной типа Вьетнама», - делится Смородская для Metaratings.

Сборная России до сих пор не знает соперников на октябрьскую международную паузу. В прошедшем сентябре россияне разгромили сборную Вьетнама (3:0). Матч с командой Таиланда был отменён из-за погоды в Юго-Восточной Азии.