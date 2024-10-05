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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Команды, которые имеют реальные шансы обойти «Зенит», и выиграть чемпионат России

05 Октября 2024 • 08:30 Комментировать

Треть чемпионата России уже сыграна и можно делать первые выводы. Главный из них: интрига в РПЛ живее всех живых, что не может не радовать. Разберём, какие команды будут претендовать на столь желанное золото.

Кто уже сейчас остался за бортом

Для начала мы исключим из данного пула две сильные команды. Речь  о ЦСКА и «Спартаке», хотя бы потому, что «красно-синим» до лидера семь очков, а «красно-белым» восемь. Причём армейцы три раза играли против прямых конкурентов в борьбе за высокие места и столько же раз уступили. Очень сложно бороться за чемпионство. У «Спартака» на одну беду даже больше. Спартаковцы и с прямыми конкурентами играют не очень ровно и против менее крепких оппонентов очки теряют. У команды Станковича в чемпионате было три игры: против «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Две из них закончились миром, а один матч неудачей. Да и ничьи против «Ахмата» и махачкалинского «Динамо» не способствовали продвижению в таблице.

Кто будет бороться за победу в чемпионате

Возможно, к чемпионской гонке присоединится московское «Динамо». Столичный коллектив –  это тот клуб, которому совсем чуть-чуть не хватает. Достаточно вспомнить развязку прошлого сезона. Такое впечатление, будто психология прошлого сезона перешла в нынешний. Вспоминается также незабитый пенальти в ворота «Зенита». Если «бело-голубые» станут более уверенными в себе, то они могут ворваться в чемпионский пул.

Естественно, нельзя обойти вниманием «Зенит». За чемпионство питерцы будут сражаться – здесь и говорить нечего. Возможно, сейчас они жертвы своей самоуверенности. Когда победы в чемпионате поставлены на конвейер – чувство страха притупляется и кажется, что всё всегда под контролем, но так не бывает. Свою роль, быть может, играет и фактор отсутствия Лиги чемпионов – будь на горизонте ЛЧ, тогда у «Зенита» был бы новый вызов, и игры в РПЛ для питерцев были бы чем-то более значимым.

Удивляет «Локомотив». Казалось, их бодрый старт – явление временное. Когда они уступили «Краснодару» 0:3, то многие сделали вывод, что команда сырая для борьбы за высокие места. Но, как показали оставшиеся туры, команда не сырая, а самая что ни на есть «прожаренная». После той неудачи они одержали три победы подряд, одну из них над «Спартаком» – прямым конкурентом. Можно уверенно сказать, что подопечные Михаила Галактионова имеют все шансы закончить чемпионат в призовой тройке, а может быть,  даже  поборются за чемпионство.

Пока первую строчку занимает «Краснодар» и во многом заслуженно. Первые три ничьи против не самых сильных оппонентов , дали большую пищу для выводов. Однако в следующих семи матчах РПЛ «быки» только побеждали, чем посрамили скептиков. Стал забивать Кордоба, на нужную тропу вышел Сперцян, да и оборона больших промашек не допускает. Без поражений пока идут лишь подопечные Мусаева. Стоит отметить и то, что в чемпионате «Зенит» побеждал пока только «Краснодар». Среди прямых конкурентов «чёрно-зелёные» проводили матчи против ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». И во всех этих встречах были одержаны победы.

Ещё один интересный факт. Если взять последние четыре матча РПЛ, то подопечные Мурада Мусаева одерживали победы как минимум с разницей в два мяча. Это вселяет уверенность.

На данный момент к претендентам на чемпионство можно отнести «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит». Возможно, к ним присоединится и московское «Динамо».

Антон Карасевич

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