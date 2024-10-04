Данила Козлов: «Сложнее всего будет остаться на первом месте»

Молодой полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о первом месте «быков» в турнирной таблице РПЛ.

«Начало, конечно, не задалось, но важно, что мы до сих пор не проигрываем в РПЛ. Надо продолжать, у нас первое место и сложнее всего будет там остаться. Матчи, как с «Ахматом» в Кубке России, надо минимизировать», - делится словами Козлова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что первую строчку «Краснодар» обрёл по итогу матча 10 тура. В нём «быки» обыграли «Зенит» с уверенным счётом – 2:0. Сейчас у клуба 24 очка, столько же у «Локомотива». В 11 туре «Краснодару» предстоит сыграть с «Химками», одним из аутсайдеров клуба.