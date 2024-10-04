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Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели рубрика

04 Октября 2024 • 19:12 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какое решение по будущему принял Криштиану Роналду, кого сэр Алекс Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера, где может оказаться Жозе Моуринью, и какие варианты по будущему есть у звёздного форварда Эрлинга Холанна. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду определился с клубом

Криштиану Роналду пока не думает о завершении карьеры. В свои 39 лет португалец находится в великолепной форме и демонстрирует футбол высокого уровня. Слухи говорят о том, что Роналду уже принял решение по будущему – он настроен играть за «Аль-Наср» и после истечения срока действующего контракта. Ожидается, что Криштиану продлит контракт до конца сезона 2025/2026. Звёздный форвард рассчитывает в хорошей форме подойти к чемпионату мира и считает, что игра за «Аль-Наср» этому способствует.

Фергюсон выбрал тренера «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни может уволить Эрика тен Хага с должности главного тренера. Слухи активно связывают манкунианский клуб с целым рядом специалистов, в том числе с Томасом Тухелем, Гаретом Саутгейтом, Симоне Индзаги и Эдди Хау. При этом есть информация, что легенда «красных дьяволов» Алекс Фергюсон посоветовал клубу назначить Массимилиано Аллегри. Итальянец находится без клубной прописки с середины мая после увольнения из «Ювентуса».

«Барселона» может вернуть Неймара

Летом 2017 года «Барселона» хорошо заработала, продав Неймара «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остаётся самым дорогим в истории футбола. Теперь, как говорят слухи, звёздный бразильский форвард может вернуться в каталонский клуб. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта подумывает о громком камбэке Неймара. Сам бразилец якобы не против снова примерить на себе футболку «Барсы». Сейчас нападающий набирает форму после восстановления от серьёзной травмы колена.

Моуринью вернётся в АПЛ

Жозе Моуринью работает в «Фенербахче» считанные месяцы, а слухи уже связывают его со сменой клубной прописки. Поговаривают, что после закрытия сделки по выкупу «Эвертона» бизнесмен Дэн Фридкин планирует переманить Моуринью из Турции. Представить такой сценарий пока несколько сложновато, хотя в футболе случается всякое. «Эвертон» может стать для Особенного четвёртым английским клубом после «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Холанн выбирает из трёх команд

В последнее время Эрлинг Холанн активно появляется в трансферных новостях. Слухи теперь связывают норвежца не только с «Реалом» и «Барселоной», но и с «ПСЖ». В клубе французской Лиги 1 считают, что Холанн может заполнить пустоту, которая образовалась после ухода Килиана Мбаппе. В «ПСЖ» теперь нет по-настоящему большой звезды в нападении, хотя недавно там играли Мбаппе, Месси и Неймар. При этом «Реал» видит в Холанне игрока, способного стать классическим центрфорвардом на долгие годы. Сейчас там обычно играет Килиан Мбаппе, хотя француз больше любит действовать с фланга.

В то же время есть информация, что Холанн вскоре может продлить контракт с «Манчестер Сити». При этом норвежец выдвигает важное требование – чтобы в соглашении была прописана опция выкупа за 120 миллионов евро. Это сделает его трансфер в другой клуб реалистичной. Как известно, недавно Холанн стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt с ценником в 200 миллионов евро.

Слухи собирал Александр Тихий.

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