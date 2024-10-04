Голкипера Евгения Латышонка болельщики «Зенита» признали лучшим игроком петербургского клуба по итогу сентября. Новостью делится пресс-служба команды.

«Зенит» поздравляет Евгения Латышонка с очередной наградой «Лучший игрок месяца» и желает не останавливаться на достигнутом», - пишет пресс-служба «Зенита».

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» после прошлого сезона из «Балтики». В сентябрьских матчах вратарь пропустил три гола, два из них – от «Краснодара» в матче 10 тура Премьер-лиги (0:2).

Ранее Латышонок рассказал клубной пресс-службе, почему за «Зенит» порой тяжелее играть, чем в «Балтике».