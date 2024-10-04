Карпин или Станкович: агент Сафонов ответил, кто сильнее

Известный агент Алексей Сафонов выбрал сильнейшего тренера между наставником «Ростова» Валерием Карпиным и рулевым «Спартака» Деяном Станковичем.

«Для меня Карпин точно будет сильнее и лучше, чем Станкович. Деян был отличным игроком, но как тренер Карпин в разы сильнее на данный момент», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

При этом агент считает, что в предстоящем матче «Спартак» одолеет «Ростов», так как Станкович умеет настраивать игроков на большие матчи.

Встреча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 5 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.