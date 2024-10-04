Раскрыты подробности будущего контракта Слишковича с «Оренбургом»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в ближайшее время должен стать новым наставником «Оренбурга».

Как стало известно Sport24, стороны близки к заключению контракта на два года, сейчас обсуждаются последние детали. Ожидается, что официальное представление Слишковича состоится уже на следующей неделе.

Напомним, на посту главного тренера «Оренбурга» Слишкович заменит Давида Деограсию.

После десяти туров «Оренбург» идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее стало известно, кто порекомендовал «Оренбургу» пригласить Владимира Слишковича.