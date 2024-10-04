Балахнин рассказал, почему «Ростов» может обыграть «Спартак»

Сергей Балахнин высказался о грядущем матче 11 тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Ростов» спокойно может выиграть из-за сверхмотивации и недооценки соперника. У «Спартака» хорошая команда, местами интересная игра, однако клуб нестабилен. Сложно предположить, в каком состоянии будет «Спартак», - приводит слова Балахнина Metaratings.

«Спартак» на неделе одержал волевую победу над «Динамо» в Кубке России (3:2), «Ростов» же проиграл по пенальти «Химкам» по итогу боевой ничьей (2:2).

Игра «Спартак» - «Ростов» намечена на субботу, 5 октября. Место встречи – «Лукойл Арена» в Москве.