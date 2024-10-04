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Деменко считает, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива»

04 Октября 2024 • 18:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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06.10 16:30

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче чемпионата России «Локомотив» - «Крылья Советов».

Эксперт считает, что сейчас в РПЛ любая команда может обыграть любую, поэтому тяжело выбирать фаворитов в отдельных матчах.

«Поэтому, думаю, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива». Хотя, «железнодорожники» сейчас на ходу», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» запланирована на 6 октября. Игра между командами должна будет стартовать в 16:30 по московскому времени.

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