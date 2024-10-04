Деменко считает, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче чемпионата России «Локомотив» - «Крылья Советов».

Эксперт считает, что сейчас в РПЛ любая команда может обыграть любую, поэтому тяжело выбирать фаворитов в отдельных матчах.

«Поэтому, думаю, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива». Хотя, «железнодорожники» сейчас на ходу», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» запланирована на 6 октября. Игра между командами должна будет стартовать в 16:30 по московскому времени.