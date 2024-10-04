Бистрович: Кирилл Глебов — один из самых быстрых игроков РПЛ»

Хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о своём молодом одноклубнике Кирилле Глебове.

«Думаю, он один из самых быстрых игроков лиги. Мне очень понравилось, что он продемонстрировал это в матче против «Пари НН» и забил такой гол», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Бистрович добавил, что Глебов еще очень молод, поэтому у него впереди много времени, чтобы продемонстрировать свои качества.

В нынешнем сезоне 18-летний Глебов появился на поле в шести матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

6 октября ЦСКА проведет выездной поединок против «Динамо», начало — в 19:00 по мск.