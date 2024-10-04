Латышонок рассказал, в чём игра за «Зенит» сложнее, чем игра за «Балтику»

Голкипер питерского «Зенита» Евгений Латышонок прошедшим летом переехал в Санкт-Петербург из «Балтики». Футболист рассказал, в чём игра за чемпиона России сложнее, чем игра за команду-аутсайдера чемпионата страны.

«Соперники создают меньше моментов, ты подолгу сохраняешь концентрацию в ожидании, когда надо вступить в игру. У ворот может быть всего два момента, но ты должен отреагировать качественно. Это сложнее, чем когда у тебя всегда есть работа и ты вечно в тонусе», - говорит вратарь «Зенита» клубной пресс-службе.

Напомним, что «Зенит» в прошедшем туре потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Латышонок ранее высказался о ключевом моменте недавней игры его клуба с «Краснодаром».