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Хусаинов: «ЭСК признала, что Сухой должен был удалить Тормену? А как комиссия могла пойти против «сборной Бразилии»? эксклюзив

04 Октября 2024 • 18:21 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение ЭСК, которая признала, что арбитр Алексей Сухой ошибся, не удалив краснодарца Витора Тормену за фол на зенитовце Лусиано Гонду.

- Получается, наши судьи ошибаются и против «Зенита»? – вопрос Хусаинову.

- А где вы увидели тут ошибку? Алексей Сухой поступил верно, показав Тормене желтую.

- Это не красная?

- Нет. Внимательно посмотрите эпизод. Тормена специально не наступает на Лусиано. Там нет какого-то злого умысла. Сухой не ошибся. Нет наступа. Арбитр находился рядом, во всем разобрался. Тормена правой ногой делает шаг и «зависает», ему не на что опереться было. И он, опуская ее вниз, просто попадает в тело соперника. Это было сделано не специально. Это не наступ в классическом понимания этого слова. А значит и не красная. Но я еще хотел бы сказать про Сухого и про матч в целом.

- Давайте?

- Один из лучших матчей в РПЛ за последние годы. Имею в виду качество игры! И «Краснодар», и «Зенит» играли в футбол. Они подняли высокую планку для остальных команд нашего чемпионата.

- Что тогда в целом скажете о работе Сухого на этом матче?

- Он был в игре в хорошем понимании этого слова! Красавец. Тоже задал планку для остальных: ребята, вот так надо судить!

- Почему же тогда ЭСК посчитал, что он ошибся?

- А члены ЭСК были на игре?

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- Посмотрели эпизод по телевизору.

- Ясно… Для этого надо разбираться в анатомии и физиологии организма спортсмена. Как толкаются, как падают, куда наступают…  А это все – экспертиза с дивана. Ну и потом, а как ЭСК могла не признать ошибку Сухого?

- В смысле?

- Ну, вы же сами понимаете. Попробуй, скажи что-то против…

- Определенного клуба?

- Против сборной Бразилии…  Могу вам привести один пример из недавнего прошлого.

- Давайте?

- Несколько лет назад наш судейский департамент возглавлял итальянец Розетти. В «Зените» же слева в обороне играл его соотечественник Кришито. И вот в одном из матчей Кришито фолил и фолил, наиграл на две желтые. И арбитр Сельдяков его удалил. Не побоялся, выгнал с поля, представляете? Причем все по делу. И в тот день мне позвонил один коллега: «Григорич, какой красавец Сельдяков»!

- А вы?

- Согласился, что арбитр судил четко по правилам, без предвзятости. При этом заметил: «Я уверен, что Сельдяков больше судить не будет».

- И?

- Он до сих пор высшую лигу не судит. Вот вам и ЭСК… Выставочный орган для отвода глаз. Вообще чудные дела в нашем судействе происходят.

- Какие?

- В этом сезоне начал судить игры РПЛ Егор  Егоров, сын Игоря Егорова.  Где он до этого судил? Как он попал в РПЛ? Вопросы без ответов…

- ЭСК признала, что Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в кубковой встрече с «Ахматом». При этом Владислав назначен на центральный матч тура «Динамо» - ЦСКА.

- А кого ставить-то? Мешкова? Чистякова? Дефицит! Вот Влада и назначили.

- Есть Карасёв.

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- Так он же тоже не так давно ошибся. Кстати, в матче «Динамо» – «Краснодар». Всем же было видно, что это пенальти в ворота гостей. А он не назначил… Так что выбор не велик.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Хусаинов Алексей Сухой Витор Тормена ещё теги

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