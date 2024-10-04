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Уткин рассказал о личной задаче в «Ахмате»

04 Октября 2024 • 18:17 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
1 2.20 X 3.35 2 3.50
Через 23 ч. 29 мин.

Хавбек «Ахмата» Даниил Уткин ответил на вопрос о задачах на текущий сезон.

По мнению футболиста, еще можно исправить ситуацию в турнирной таблице, ведь «Ахмат» проиграл только четыре раза, было много ничейных результатов.

— Я себе поставил задачу быть в первой восьмерке по итогам сезона. На дистанции это реально, — приводит слова Уткина «Матч ТВ».

По итогам десяти сыгранных туров «Ахмат» находится в зоне прямого вылета, занимая последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент у команды шесть очков.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином».

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Даниил Уткин Ахмат

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