Уткин рассказал о личной задаче в «Ахмате»

Хавбек «Ахмата» Даниил Уткин ответил на вопрос о задачах на текущий сезон.

По мнению футболиста, еще можно исправить ситуацию в турнирной таблице, ведь «Ахмат» проиграл только четыре раза, было много ничейных результатов.

— Я себе поставил задачу быть в первой восьмерке по итогам сезона. На дистанции это реально, — приводит слова Уткина «Матч ТВ».

По итогам десяти сыгранных туров «Ахмат» находится в зоне прямого вылета, занимая последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент у команды шесть очков.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином».