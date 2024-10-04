Наумов – о Глушакове: «Возраст уже берёт своё, а дважды в одну реку не войти»

Отстранённый от основы «Химок» Денис Глушаков в четверг стал игроком медийного клуба «СКА-Ростов». Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о некогда игроке «железнодорожников».

«Думаю, это уже всё. Но человек ещё хочет играть, думает, что есть силы. Медиалига — это интересный проект, а СКА — это Ростов, откуда сам Денис. Можно только похвалить такое стремление, очень правильное решение. Видно, что сейчас Глушаков не тот, кто был раньше. Возраст своё берёт, это природа, а дважды в одну реку не входят. Заканчиваешься – надо заканчивать», - делится Наумов для Legalbet.

Напомним, что Глушаков оказался в «Химках» прошедшим летом свободным агентом. В январе знаменитому хавбеку исполнится 38 лет.