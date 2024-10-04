В «Зените» рассказали, были ли предложения по Венделу и Клаудиньо

Стало известно, получал ли «Зенит» предложения по Маркусу Венделу и Клаудиньо в летнее трансферное окно.

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил на YouTube-канале «СБГ ШОУ», что слышал об интересе «Фламенго» к Клаудиньо, однако никакого предложения в клуб не поступало.

Кроме того, бразилец отметил, что много писали о переезде Вендела в Турцию, но сам футболист не планирует покидать «Зенит» и уверен в своем будущем в клубе.

После десяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент в копилке «сине-бело-голубых» 23 зачетных балла.