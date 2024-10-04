Латышонок: «Караваев не виноват в пропущенном голе»

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» дома в центральном матче обыграл «Зенит» (2:0). Голкипер питерцев Евгений Латышонок высказался о ключевом моменте игры, когда гости ближе к концу встречи пропустили первый гол «быков» от Джона Кордобы.

«Это не вина Славы. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Такое бывает», - цитирует Латышонка пресс-служба «Зенита».

На неделе «Зенит» реабилитировался победой над «Акроном» (5:1) в Кубке России. В рамках 11 тура Премьер-лиги питерский клуб дома примет одного из аутсайдеров, «Оренбург».