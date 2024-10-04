Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок: «Караваев не виноват в пропущенном голе»

04 Октября 2024 • 17:40 Комментировать

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» дома в центральном матче обыграл «Зенит» (2:0). Голкипер питерцев Евгений Латышонок высказался о ключевом моменте игры, когда гости ближе к концу встречи пропустили первый гол «быков» от Джона Кордобы.

«Это не вина Славы. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Такое бывает», - цитирует Латышонка пресс-служба «Зенита».

На неделе «Зенит» реабилитировался победой над «Акроном» (5:1) в Кубке России. В рамках 11 тура Премьер-лиги питерский клуб дома примет одного из аутсайдеров, «Оренбург».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев Евгений Латышонок ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:00
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2.13 3.55 3.15
Видео
05.10.24 в 16:30
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.25 5.80 10.00
Видео
05.10.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.56 4.20 5.40
Видео
05.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
17:58 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, были ли предложения по Венделу и Клаудиньо
17:45 · Кубок России
Селихов объяснил, почему ему не нравится новый формат Кубка России
17:40 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Караваев не виноват в пропущенном голе»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» не хватает мужика, который может голову на поле оторвать»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат сделал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Веллитон: Станкович сможет привести «Спартак» к трофею
17:08 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о матче «Зенита» против «Оренбурга»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Давыдов уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир оценил переход Пьянича в ЦСКА
16:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Карпин сильнее Станковича»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко оценил, на что способен состав «Спартака»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Крыльев»: «Осинькин особо не ругается, но он жёсткий»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Игнатов и Медина пропустят встречу с «Ростовом» слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, как Глушенкову вернуться на прежний уровень
16:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предсказал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Мостового срочно госпитализировали
15:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков ответил, когда вернётся на свой уровень
15:38 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Оренбург» постарается забрать очки у «Зенита»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Горшков ответил, следит ли за Лигой чемпионов
15:17 · Россия. Премьер-лига
Слишкович или Абаскаль: Смородская сделала выбор
15:15 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы Деограсии возглавить команду в чемпионате России эксклюзив
15:09 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Динамо» Чавес может сыграть в дерби с ЦСКА
14:47 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но является фаворитом игры с «Ростовом»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, что помешало карьере Глушакова
Все новости