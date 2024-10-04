Заварзин: «Динамо» не хватает мужика, который может голову на поле оторвать»

Бывший гендиректор московского «Динамо» Юрий Заварзин высказался о сегодняшнем состоянии «бело-голубых». Московская команда нестабильна и идёт на четвёртом месте в РПЛ.

«У динамовцев нет мужика типа Горлуковича, который готов на поле голову оторвать. Тренера почти не слышно на поле, а мужика, который голову может оторвать, команду собрать в кулак и дать настрой… Такого мужика нет, поэтому и проблемы у клуба», - сказал Заварзин для «Советского спорта».

В грядущие выходные в рамках 11 тура Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против ЦСКА, прямого конкурента в турнирной таблице.