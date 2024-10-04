Гранат сделал прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат рассказал, чего ждет от поединка между столичным «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Фаворит для меня - «Спартак». Мне кажется, счёт будет крупным, больше двух мячей мы увидим. Обе команды много забивают и немало пропускают», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Матч «Спартака» и «Ростова» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В преддверии этого поединка «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, а гости располагаются на восьмой позиции.