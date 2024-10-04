Веллитон: Станкович сможет привести «Спартак» к трофею

Экс-форвард столичного «Спартака» Веллитон высказался о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

Бразилец признался, что следит за «Спартаком», ведь этот клуб навсегда останется в его сердце.

«Станкович — отличный тренер и человек, и я рад, что он здесь. Сможет ли он выиграть трофеи? Думаю, сможет», — приводит слова Веллитона «Советский спорт».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом. По итогам десяти сыгранных туров столичный клуб идет на шестой строчке в чемпионате России, имея в копилке 16 очков.

Действующий контракт сербского тренера с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.