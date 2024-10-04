Бышовец высказался о матче «Зенита» против «Оренбурга»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и «Оренбургом в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Оренбург» находится в критическом состоянии, это даёт преимущество «Зениту». Петербуржцы ориентируется на реваншизм и повышенные требования к себе», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Поединок между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 5 октября. Начало противостояния запланировано на 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в таблице, а гости находятся на 14-м.