Давыдов уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»

Экс-форвард московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Спартак» легко победит «Ростов»? От «красно-белых» можно ожидать чего угодно, но я думаю, что нынешний «Ростов» «Спартаку» не помеха», — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» состоится завтра, 5 октября. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:00 по мск.

Напомним, в последнем очном матче «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 5:1.