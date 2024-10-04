Уилкшир оценил переход Пьянича в ЦСКА

Австралиец Люк Уилкшир, ранее выступавший за московское «Динамо», поделился мнением о трансфере бывшего полузащитника каталонской «Барселоны» Миралема Пьянича в каталонскую «Барселону».

«Переход Пьянича - это отлично для российского футбола. Лига движется в правильном направлении. Еврокубков нет, но европейские игроки приезжают», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

34-летний полузащитник присоединился к «армейскому» коллективу на правах свободного агента. Пьянич подписал трудовое соглашение на один сезон с возможностью пролонгации. Предыдущим местом работы Миралема была «Шарджа» из ОАЭ.