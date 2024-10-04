Булыкин: «Карпин сильнее Станковича»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о наставнике «Спартака» Деяне Станковиче и рулевом «Ростова» Валерии Карпине.

«Нужно посмотреть на дистанции. Но давайте так: у Карпина две команды, у Станковича – одна. Поэтому для меня Карпин сильнее будет, чем Станкович», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По итогам десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Ростов» идет на восьмой позиции, имея на своем счету 12 баллов.

В субботу, 5 октября, «Спартак» и «Ростов» сойдутся на футбольном поле в рамках 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.