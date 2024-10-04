Павлюченко оценил, на что способен состав «Спартака»

Бывший футболист национальной сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказал мнение об игре столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Кризиса нет. Хорошо начали чемпионат. Игра «Спартака» нравится. Состав позволит им бороться за чемпионство», - передает слова Павлюченко «Спорт день за днём».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. По итогам десяти туров чемпионата страны «народная команда» набрала 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.