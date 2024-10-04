Тренер «Крыльев»: «Осинькин особо не ругается, но он жёсткий»

Тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов рассказал об Игоре Осинькине как о тренере.

«Он особо с игроками не ругается, но он достаточно жесткий. У нас был футболист, чуть‑чуть неправильно себя повел. После тренировки Витальевич зашел в раздевалку, в комнату, где мы собираемся, и говорит: «После этой тренировки его у нас не будет!», - вспоминает Булатов для телеканала «Матч ТВ».

Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020 года. Сейчас клуб под его руководством идёт в середине таблицы РПЛ. По слухам, заменить Осинькина в «Крыльях» может молодой российский тренер Сергей Игнашевич, который вот уже несколько месяцев никого не тренирует.