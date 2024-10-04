Игнатов и Медина пропустят встречу с «Ростовом»

Два футболиста московского «Спартака» пропустят предстоящий матч чемпионата России против «Ростова».

Как утверждает Metaratings, полузащитник «красно-белых» Михаил Игнатов и вингер команды Хесус Медина пропустят игру из-за травм. Сообщается, что оба футболиста продолжают свое восстановление.

Перед стартом 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» находится на шестой позиции в таблице, имея в копилке 16 баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет завтра, 5 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.