Семшов рассказал, как Глушенкову вернуться на прежний уровень

Бывший полузащитник национальной сборной Игорь Семшов в разговоре с журналистами поделился мнением о повреждении хавбека петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок травмировался во встрече с тольяттинским «Акроном» (5:1) в Кубке России.

«Травма выбила Глушенкова из колеи. Он снова будет без игровой практики. Только через работу и желание он может выйти на тот же уровень», - приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в десяти поединках «сине-бело-голубых». Глушенков записал на свой счет девять забитых мячей и сделал одну результативную передачу.