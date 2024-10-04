Мостовой предсказал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе примет «Ростов». Об этом поединке поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Если бы «Ростов» был в хорошей форме, он мог бы отобрать очки. Однако у команды Карпина есть проблемы. Не уверен, что она навяжет конкуренцию. Ставлю на счет 2:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этой игры хозяева занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на восьмой строчке.