Мостового срочно госпитализировали

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оказался на больничной койке. По словам самого экс-игрока «Сельты», причиной его срочной госпитализации стал камень в почках.

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению», - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

По словам Мостового, он пока что не знает, когда будет выписан из больницы.

Напомним, что несколько дней назад «Спартак» объявил о предстоящей стажировке Александра Мостового. Экс-футболист планирует делать первые шаги на тренерском поприще.