Салтыков ответил, когда вернётся на свой уровень

Вингер «Локомотива» Никита Салтыков поделился комментарием о своей игре в нынешнем сезоне.

«Когда буду показывать игру образца прошлого сезона? Не знаю, я каждый день работаю, тренируюсь», — заявил Салтыков Legalbet.

Футболист отметил, что когда у него появится шанс, то он обязательно воспользуется им.

В текущей кампании 20-летний Салтыков появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Салтыкова с «Локомотивом» рассчитан до конца января 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три миллиона евро.