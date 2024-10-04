Башич: «Оренбург» постарается забрать очки у «Зенита»

Атакующий хавбек «Оренбурга» Иван Башич высказался о предстоящем матче против «Зенита».

Босниец заявил, что «Оренбург» ждет очень тяжелый матч против «Зенита», который является самым сильным клубом РПЛ.

— В любом случае мы будем бороться и постараемся забрать три или хотя бы одно очко, — приводит слова Башича Legalbet.

По итогам десяти туров «Оренбург» находится на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Зенит» идет на третьей позиции.

Завтра, 5 октября, команды встретятся на футбольном поле в рамках 11-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.