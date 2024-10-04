Защитник «Зенита» Горшков ответил, следит ли за Лигой чемпионов

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился комментарием о том, смотрит ли он матчи Лиги чемпионов.

«Честно, матчи не смотрел. Наверное, посмотрю что-нибудь на стадии плей-офф», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Футболист признался, что сейчас больше занят анализом матчей своей команды.

В нынешнем сезоне 25-летний Горшков появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Завтра, 5 октября, «Зенит» примет «Оренбург» в рамках 11-го тура чемпионата России. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.