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Защитник «Зенита» Горшков ответил, следит ли за Лигой чемпионов

04 Октября 2024 • 15:24 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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Через 23 ч. 57 мин.

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился комментарием о том, смотрит ли он матчи Лиги чемпионов.

«Честно, матчи не смотрел. Наверное, посмотрю что-нибудь на стадии плей-офф», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Футболист признался, что сейчас больше занят анализом матчей своей команды.

В нынешнем сезоне 25-летний Горшков появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Завтра, 5 октября, «Зенит» примет «Оренбург» в рамках 11-го тура чемпионата России. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.

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