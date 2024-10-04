Слишкович или Абаскаль: Смородская сделала выбор

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бывших тренерах «Спартака» Владимире Слишковиче и Гильермо Абаскале.

— Слишкович посильнее Абаскаля как тренер. При нем «Спартак» нормально смотрелся тот короткий период, что Слишкович руководил командой. А Абаскаль — тренер низкого уровня, — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

После увольнения из «Спартака» Абаскаль летом возглавил «Гранаду», в которой продержался всего шесть туров. Слишкович по сей день сидит без работы, однако в последние несколько дней боснийского специалиста активно сватаются в «Оренбург».

Напомним, ранее «Оренбург» уволил испанского тренера Давида Деограсию.