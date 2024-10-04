Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

- У кого шансы на победу выше, на ваш взгляд?

- «Динамо» уже пора выигрывать. На Кубок был неудачный матч. Так что нужно набирать очки в чемпионате.

- Думаете, у «Динамо» шансы на победу выше?

- Считаю, что у «Динамо» должно быть больше желания победить. А это самое главное. Ну и важно будет не допустить дурацкие ошибки, которые мы видели в игре со «Спартаком». В моменте с третьим голом стенка просто разошлась. Страшно им стало - вдруг мячом убьют, и они разошлись. А если говорить про ЦСКА, то «армейцы» и в атаке хорошо выглядят, и в обороне мало пропускают. Так что команда там сейчас выровнялась и хорошо идет.

- ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ – за 10 туров 19 мячей. Что об этом думаете?

- У них и пропущенных мячей в чемпионате всего шесть. Но, «Динамо» свои два мяча забьет, но и всегда пропустит. Значит, Личке надо обратить на это особое внимание. Может быть, стоит пригласить тренера по игре в обороне. А то голы команда пропускает какие-то несуразные.

- Если посмотреть на исполнителей в обороне «Динамо», то подбор не так плох. В чем проблемы?

- Подбор действительно хороший. Даже шикарный. Там опытные ребята, все сборники. И вратаря команда купила хорошего. Но такие ошибки… Непонятно. Причем ошибки-то индивидуальные: один не допрыгнул, другой голову убрал.

- ЦСКА считается удобным соперником для «Динамо». За 28 матчей у «армейцев» всего 4 победы. За два сезона одно очко из 12 возможных. Чем это можно объяснить?

- Даже в те времена, когда я играл за «Динамо», было удобно играть с «армейцами». Не знаю почему. Так бывает. Со «Спартаком», например, и тогда все время были проблемы.

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- «Динамо» сумеет оправиться от кубкового проигрыша «Спартаку»?

- Кубок – это ладно, уже проехали. Там и так команда Лички пройдет дальше. Так что ничего страшного. А ЦСКА надо побеждать, чтобы не выпасть из гонки за золото.

- Ждете Пьянича на поле? Интересно увидеть в деле новичка ЦСКА?

- Всей стране было бы интересно на него посмотреть. Такой футболист приехал. Посмотрим, какие результаты он будет показывать за «армейцев». Думаю, мы увидим много голов в предстоящем матче, учитывая, как «Динамо» играет в обороне в последнее время.

- «Динамо» будет играть первым номером?

- В матче со «Спартаком» игра была без середины поля, все играли в атаку. Для зрителей так интереснее. Но ЦСКА сейчас действует более прагматично.

Елена Григорьевская