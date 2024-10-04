Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «У «Динамо» должно быть больше желания победить, чем у ЦСКА» эксклюзив

04 Октября 2024 • 15:30 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
06.10 19:00

Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

- У кого шансы на победу выше, на ваш взгляд?

- «Динамо» уже пора выигрывать. На Кубок был неудачный матч. Так что нужно набирать очки в чемпионате.

- Думаете, у «Динамо» шансы на победу выше?

- Считаю, что у «Динамо» должно быть больше желания победить. А это самое главное. Ну и важно будет не допустить дурацкие ошибки, которые мы видели в игре со «Спартаком». В моменте с третьим голом стенка просто разошлась. Страшно им стало - вдруг мячом убьют, и они разошлись. А если говорить про ЦСКА, то «армейцы» и в атаке хорошо выглядят, и в обороне мало пропускают. Так что команда там сейчас выровнялась и хорошо идет.     

- ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ – за 10 туров 19 мячей. Что об этом думаете?

- У них и пропущенных мячей в чемпионате всего шесть. Но, «Динамо» свои два мяча забьет, но и всегда пропустит. Значит, Личке надо обратить на это особое внимание. Может быть, стоит пригласить тренера по игре в обороне. А то голы команда пропускает какие-то несуразные.

- Если посмотреть на исполнителей в обороне «Динамо», то подбор не так плох. В чем проблемы?

- Подбор действительно хороший. Даже шикарный. Там опытные ребята, все сборники. И вратаря команда купила хорошего. Но такие ошибки… Непонятно. Причем ошибки-то индивидуальные: один не допрыгнул, другой голову убрал.    

- ЦСКА считается удобным соперником для «Динамо». За 28 матчей у «армейцев» всего 4 победы. За два сезона одно очко из 12 возможных. Чем это можно объяснить?

- Даже в те времена, когда я играл за «Динамо», было удобно играть с «армейцами». Не знаю почему. Так бывает. Со «Спартаком», например, и тогда все время были проблемы.

Реклама


- «Динамо» сумеет оправиться от кубкового проигрыша «Спартаку»?

- Кубок – это ладно, уже проехали. Там и так команда Лички пройдет дальше. Так что ничего страшного. А ЦСКА надо побеждать, чтобы не выпасть из гонки за золото.  

- Ждете Пьянича на поле? Интересно увидеть в деле новичка ЦСКА?

- Всей стране было бы интересно на него посмотреть. Такой футболист приехал. Посмотрим, какие результаты он будет показывать за «армейцев». Думаю, мы увидим много голов в предстоящем матче, учитывая, как «Динамо» играет в обороне в последнее время.

- «Динамо» будет играть первым номером?

- В матче со «Спартаком» игра была без середины поля, все играли в атаку. Для зрителей так интереснее. Но ЦСКА сейчас действует более прагматично.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Олег Терёхин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
15:09
Хавбек «Динамо» Чавес может сыграть в дерби с ЦСКА
15:02
Масалитин рассказал, за счёт чего ЦСКА может победить «Динамо» в предстоящем матче
14:47
Пономарёв дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА
13:09
Назначен судья и ВАР на дерби «Динамо» - ЦСКА
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
03 Октября
20:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – ЦСКА чемпионата России – 6 октября 2024
20:21
Смородская: «Не понимаю «Динамо», они то прекрасно играют, то проваливаются»
19:30
Наумов: «Под Личкой шатается тренерское кресло»
18:51
Барбоза: Тюкавин не готов к Европе
18:44
Валерий Новиков: «ЦСКА не вышел из гонки за золотые медали»
15:38
Круговой: Взял бы Бензема в ЦСКА, если он ещё двигается
02 Октября
12:21
Баня и стейки: Круговой ждёт приглашения от Акинфеева
01 Октября
18:33
Масалитин не считает, что Николич поплыл
18:09
Силкин: Многие уже знают, как играть против Тюкавина
16:34
Круговой: «Давила ушёл и не попрощался»
30 Сентября
19:19
Хомуха высказался об игре Дивеева
17:33
Круговой: «Думаю, Кейта и Гуарирапа будут забивать»
16:33
Фоменко рассказал о конфликте Карраскаля с Федотовым
15:07
Силкин не верит в чемпионство «Динамо»
14:50
Генич: Пьянич переобулся
29 Сентября
22:21
Силкин считает, что «Динамо» находится в чемпионской гонке
22:10
Силкин: Тюкавину ещё нужно окрепнуть
21:38
ЦСКА может зимой отпустить форварда 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:00
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2.13 3.55 3.15
Видео
05.10.24 в 16:30
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.25 5.80 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
16:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Крыльев»: «Осинькин особо не ругается, но он жёсткий»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Игнатов и Медина пропустят встречу с «Ростовом» слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, как Глушенкову вернуться на прежний уровень
16:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предсказал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Мостового срочно госпитализировали
15:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков ответил, когда вернётся на свой уровень
15:38 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Оренбург» постарается забрать очки у «Зенита»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Горшков ответил, следит ли за Лигой чемпионов
15:17 · Россия. Премьер-лига
Слишкович или Абаскаль: Смородская сделала выбор
15:15 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы Деограсии возглавить команду в чемпионате России эксклюзив
15:09 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Динамо» Чавес может сыграть в дерби с ЦСКА
14:47 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но является фаворитом игры с «Ростовом»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, что помешало карьере Глушакова
14:17 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Глушаков пошёл в «Спартак» из-за денег
14:07 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила карьеру Глушакова
13:57 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто порекомендовал «Оренбургу» Слишковича
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт гостевой матч с «Уфой»
13:55 · Россия. Премьер-лига
В РФС объяснили, почему судья не удалил Тормену в матче «Краснодар» - «Зенит»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец обратился к Чалову, ушедшему в ПАОК
13:09 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья и ВАР на дерби «Динамо» - ЦСКА
12:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере Миранчука
12:43 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о сопернике для сборной России
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в выходные
12:32 · Россия. Премьер-лига
Соболев отказался от денег ради «Зенита»
Все новости