Хавбек «Динамо» Чавес может сыграть в дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес может принять участие в предстоящем матче чемпионата России с ЦСКА.

Напомним, мексиканский футболист не играл из-за травмы с конца августа.

— Игрок завершает процесс восстановления, решение о его участии в братском дерби с ЦСКА будет принято перед игрой, — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «бело-голубых».

В текущем сезоне Чавес появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Столичное дерби «Динамо» - ЦСКА пройдет 6 октября. Начало матча 11-го тура чемпионата России запланировано на 19:00 по московскому времени.