Масалитин рассказал, за счёт чего ЦСКА может победить «Динамо» в предстоящем матче

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

- У кого шансы на победу выше?

- Непредсказуемый матч. Все будет зависеть от двух факторов: реализации моментов, потому что и обоих клубов бывают с этим проблемы, и игры в защите. Если у ЦСКА оборона более-менее сыграна, то у «Динамо» здесь есть проблемы. Как и в центральной зоне. Но зато у «бело-голубых» хорошо налажена атакующая игра. У «армейцев» пока тяжело создаются моменты, но бывают матчи, когда прорывает.

- ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ – за 10 туров 19 мячей.

- Я и говорю, что бывают очень результативные встречи. Но бывали и такие, когда тяжело создавались моменты и команда уступала. Сейчас травму получил Жемалетдинов. Как это скажется на игре – непонятно.

- Ждете Пьянича на поле, учитывая, что Жемалетдинов в прошлом туре получил травму задней поверхности бедра?

- Да нет. Он если и выйдет, то на замену, минут на пятнадцать-двадцать. Пока к таким серьезным играм он не готов. Хотя мастерство у него есть.

- Тогда кто выйдет вместо Жемалетдинова, как думаете?

- Хорошо себя проявлял Глебов. Может, вернут на эту позицию Облякова. Или сыграют в два форварда: Мусаева и Гуарирапу.

- ЦСКА считается удобным соперником для «Динамо». За 28 матчей у «армейцев» всего 4 победы. За два сезона одно очко из 12 возможных. Чем это объяснить?

- Вся статистика до поры, до времени. ЦСКА много лет проигрывал «Спартаку», потом случилось наоборот. В наше время «Динамо» было удобным соперником. Это просто статистика.

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- В этом сезоне какая команда вам больше нравится по игре?

- Пока никакая. В прошлом чемпионате «Динамо» начинало ни шатко, ни валко. Потом ребята набрали форму и включились в чемпионскую гонку. А у ЦСКА какие проблемы были, такие и остались. Команду бросает то в жар, то в холод. Хорошие матчи чередуются с плохими. Обидное поражение получилось с «Локомотивом».

- С чем связана такая нестабильность?

- Это внутреннее состояние. Надо включаться в борьбу за чемпионство и поэтому нельзя просто так отдавать игры, как с «Рубином», например. Такие перепады свойственны нынешнему ЦСКА. Хотелось бы стабильности, чтобы команда показывала свой уровень и претендовала на чемпионство.

- Как думаете, ЦСКА будет играть на контратаках? Отдаст инициативу «Динамо»?

- Все будет зависеть от условий: каким будет состав, как будет играть «Динамо», какие скорости предложит. Если ЦСКА быстро забьет, то может закрыться и действовать на контратаках.

Елена Григорьевская