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Пономарёв дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА

04 Октября 2024 • 14:47 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
06.10 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем столичном дерби между «армейцами» и «Динамо».

По мнению эксперта, «Динамо» будет очень мотивировано после поражения от «Спартака», тем более играет на своем поле. В начале матча команды будут осторожничать и действовать от обороны.

— Думаю, что не выявят соперники победителя. Где‑нибудь 1:1 будет, — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Игра 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА пройдет 6 октября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 19:00 по столичному времени.

Стоит сказать, что с учетом товарищеских матчей «Динамо» пять раз подряд обыграло ЦСКА.

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