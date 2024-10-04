Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но является фаворитом игры с «Ростовом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом».

Эксперт заявил, что «Спартак» является непредсказуемой командой, которая после нескольких удачных игр может все провалить.

«Конечно, «Спартак» — фаворит этой встречи. Они сейчас на Кубок выиграли, и в эмоционально-психологическом плане у них все хорошо. Тем более играют дома против «Ростова», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» пройдет завтра, 5 октября. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.