Смородская объяснила, что помешало карьере Глушакова

что помешало карьере экс-игрока «Спартака» Дениса Глушакова.

«Карьере Дениса помешали исключительно трудности вне поля? Да, это прежде всего проблемы личного характера», — приводит слова Смородской Sport24.

При этом функционер считает, что Глушаков добился того, чего и должен был, но прыгнуть выше головы ему не удалось.

За свою карьеру 37-летний Глушаков завоевал два трофея, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Стоит сказать, что оба титула полузащитник выиграл в составе московского «Спартака» под руководством Массимо Карреры.